Fine vita in Toscana cardinale Lojudice | Sentenza Consulta dimostra urgenza ripensare legge coinvolgendo il Parlamento

Il cardinale Lojudice sottolinea come la recente sentenza della Corte Costituzionale evidenzi l’importanza di rivedere la normativa sul fine vita in Toscana. Secondo lui, è fondamentale coinvolgere il Parlamento per affrontare in modo adeguato le questioni etiche e legislative, rispondendo alle esigenze di una società in evoluzione. La decisione giuridica rappresenta un punto di partenza per un dibattito più ampio e condiviso sul tema.

“La sentenza della Corte Costituzionale dimostra come avevamo già chiesto, l’urgenza di ripensare la legge sul fine vita coinvolgendo il Parlamento”. Fine vita in Toscana, c’è l’intervento del cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente Cet Conferenza episcopale Toscana, l’assemblea dei vescovi toscani, dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Sentenza 2042025, qui il testo della sentenza depositata il 29 dicembre 2025, che ha stabilito “Non è illegittima l’intera legge toscana sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano competenze statali”. La Corte Costituzionale “ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

