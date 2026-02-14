Comune sempre più smart | 838 mila euro per innovare servizi e processi Accordo con Maggioli

Il Comune di Santarcangelo investe 838 mila euro per rendere i servizi più moderni e digitali, con l’obiettivo di semplificare le procedure e migliorare l’efficienza. La spesa deriva da un accordo con Maggioli, che porterà all’introduzione di nuove piattaforme online e strumenti digitali. La terza fase di questo progetto coinvolge direttamente i cittadini, che potranno usufruire di servizi più veloci e accessibili attraverso il sito e le app comunali.

Dai servizi online per i cittadini alla digitalizzazione di Suap e Sue, fino a nuove dotazioni hardware: Santarcangelo punta su efficienza e semplificazione Nel dettaglio, ammonta a 838mila euro la somma che il Comune di Santarcangelo è riuscito a intercettare negli ultimi anni grazie a progettualità condivise e a un lavoro che ha interessato l’intera struttura amministrativa. Circa 655 mila euro i primi finanziamenti per la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza informatica che hanno permesso all’amministrazione comunale di dotarsi di un nuovo sito istituzionale con servizi per l’invio online e la consultazione delle istanze per il cittadino, conforme alle ultime normative AgID, l’integrazione del sistema di interoperabilità delle banche dati che garantisce maggiore efficienza e celerità nel lavoro quotidiano degli uffici, la realizzazione di una piattaforma per le notifiche digitali, l’implementazione del sistema SpidCieAppIO e dei pagamenti elettronici (PagoPA), nonché la piattaforma per la rete intranet dell’ente, uno spazio di lavoro collaborativo di facile e immediato utilizzo grazie alla creazione di community tematiche per la condivisione delle informazioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it

