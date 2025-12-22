Il Comune di Ardea e Cisl trovano l’accordo | 110mila euro per dipendenti e nuovi servizi

Ardea, 22 dicembre 2025 – L’Amministrazione comunale di Ardea ha sottoscritto in data odierna con la sola sigla sindacale Cisl Fp l’accordo definitivo sulla ripartizione del fondo del salario accessorio, annualità 2025, del personale non dirigente dell’Ente. Cosa prevede l’accordo. L’accordo, che senza la firma di nessuna delle sigle sindacali presenti al tavolo non avrebbe avuto valore, impedendo l’esigibilità delle somme stanziate, ha permesso di aumentare il salario accessorio dei dipendenti in attuazione del “Decreto P.A.”, attraverso la quale il Governo ha dato a partire da quest’anno la possibilità agli Enti Locali virtuosi di finanziare gli istituti contrattuali in deroga al tetto del “Decreto Madia”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Milanesi Cisl Fp: accordo storico per i dipendenti del Comune di Cortona

Leggi anche: Accordo tra Comune e sindacati: ai dipendenti di Palazzo Marino duemila euro in più all’anno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ARDEA - RIFACIMENTO DI VIA PAVIA: UN RISULTATO CONCRETO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE L'assessore ai lavori pubblici del comune di Ardea Alessandro Quartuccio in merito ai lavori di riqualificazione di via Pavia: "Come As - facebook.com facebook