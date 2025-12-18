La sorveglianza costiera in Italia diventa sempre più smart | firmato l’accordo con Leonardo

L'Italia punta a rafforzare la sicurezza marittima con soluzioni innovative. Grazie a un nuovo accordo con Leonardo, la sorveglianza costiera si trasforma in un sistema più intelligente ed efficiente. In un contesto mediterraneo tra i più trafficati al mondo, queste novità rappresentano un passo fondamentale per tutelare le rotte e garantire la sicurezza delle acque italiane.

Il Mediterraneo è oggi tra le aree più trafficate al mondo e proprio l’Italia è il primo Paese per traffico marittimo, con oltre 1.500 porti distribuiti su tutta la Penisola. Senza considerare le migliaia di voli che giornalmente transitano nei cieli italiani. Sorvegliare e proteggere gli oltre 155.000 km² di superficie marittima e più di 8000 km di coste del Paese è, dunque, una necessità di rilevanza strategica. In questo contesto, la società Leonardo – tra i protagonisti globali nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza – e la Direzione Nazionale Armamenti (DNA) hanno firmato un accordo per l’aggiornamento delle strutture di sorveglianza esistenti in tutta Italia e all’ampliamento della Rete Radar Costiera Nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

#VicoEquense. Pesca irregolare al Banco di Santa Croce Sorveglianza e turela della Guardia Costiera Vico Equense - Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia a tutela delle risorse ittiche nel territorio di competenza. I milit - facebook.com facebook