Comune di Verona miglior pagatore tra i capoluoghi del Veneto e tra quelli con più di 250 mila abitanti

Il Comune di Verona ha deciso di non mettere da parte fondi per i debiti commerciali nel 2026 perché ha pagato tutte le fatture in tempo. Questa scelta, approvata dalla Giunta il 10 febbraio, dimostra che Verona è tra i capoluoghi del Veneto più affidabili nei pagamenti. La città ha mantenuto i propri impegni con i fornitori, evitando ritardi e interessi di mora.

«Il miglioramento costante dell'efficienza della complessa macchina comunale è uno degli obiettivi che questa Amministrazione si è posta», ha sottolineato l'assessore al Bilancio Michele Bertucco L'assessore Bertucco, in proposito, ha ricordato infatti che il Comune di Verona continua ad essere anche nel 2025 il miglior ente pagatore tra i comuni capoluogo del Veneto e tra i comuni capoluogo con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. Il dato emerge anche dall'"Indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti" effettuata dalla Corte dei conti Sezione di controllo del Veneto approvata con propria deliberazione depositata alla fine del 2025.