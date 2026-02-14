Computer Gross Numerose difficoltà ma domani c’è il derby

Computer Gross ha subito tre sconfitte di fila e sta affrontando diversi infortuni, problemi che hanno complicato la sua stagione. Domani, però, si gioca il derby con San Miniato, una partita molto sentita dai tifosi. La palla a due è prevista per le 18 al Pala Fontevivo di San Miniato Basso.

L' Use Computer Gross sta vivendo un momento delicato della stagione, reduce da tre sconfitte consecutive e alle prese con diversi infortuni, ma all'orizzonte c'è il sempre sentito derby con San Miniato: palla a due domani alle 18 al Pala Fontevivo di San Miniato Basso. "È una partita importante per la classifica – spiega coach Luca Valentino – una sfida che arriva dopo una settimana particolare dati i due allenamenti totali nei quali abbiamo cercato di valutare le possibili condizioni fisiche di tutti in modo da poter giocare, almeno sul piano fisico, la miglior partita possibile". Il tecnico biancorosso si sofferma poi sugli avversari.