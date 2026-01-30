Use Computer Gross Vuole tornare alla vittoria

Use Computer Gross vuole tornare alla vittoria. Dopo la sconfitta di domenica contro Lucca, la squadra si è concentrata subito per reagire. La rabbia per il fischio arbitrale discutibile ha dato ancora più motivazione ai giocatori, che si sono allenati duramente per riprendersi e riscattarsi. Ora cercano di mettere alle spalle l’ultimo risultato e tornare al successo.

Incanalare tutta la rabbia per l'immeritata sconfitta di domenica scorsa contro Lucca, a causa di un discutibile fischio arbitrale, nella giusta determinazione per tornare subito alla vittoria. Questo l'obiettivo dell' Use Computer Gross per la trasferta di domani sera alle 20.45 al Pala Ballin di Torino contro Don Bosco Crocetta, terzultima con sei punti in meno dei biancorossi. "Non ho voglia di spendere troppe parole sull'incompetenza perché tutti hanno visto la partita – tuona coach Valentino –. Preferisco spenderle sulla mia squadra, sull'orgoglio, il carattere e lo spirito di sacrificio che ha dimostrato ancora una volta di avere.

