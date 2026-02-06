Questa sera alle 21, l’Use Computer Gross torna al Pala Sammontana di Empoli per affrontare il Cecina, squadra guidata dall’ex Andrea Da Prato. Dopo due finali perse, i padroni di casa cercano riscatto contro la quarta forza del campionato, che ha otto punti in più in classifica.

Dopo due finali di gara fatali, in cui ha masticato amaro, domani sera alle 21 l’ Use Computer Gross torna al Pala Sammontana di Empoli per ospitare il Cecina del grande ex Andrea Da Prato, quarta forza del campionato con ben otto punti in più rispetto ai biancorossi. Una gara che comunque Rosselli e compagni dovranno cercare di vincere per rimettersi in corsa. Ma per farlo "bisognerà recuperare le energie e soprattutto cercare di tornare ad essere tutti disponibili in un girone di ritorno che vede molte squadre rafforzate avendo inserito giocatori dal mercato" commenta coach Luca Valentino. "All’inizio del quarto tempino dell’ultima sfida a Torino contro Crocetta erano infatti più i giocatori non disponibili in panchina di quelli disponibili – prosegue il tecnico di Grosseto –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Use Computer Gross. In casa arriva il Cecina guidato da un grande ex

Nel match tra Elah Acquario Genova e Computer Gross, la sfida si conclude con una vittoria di misura per i padroni di casa, con il punteggio di 85-83.

Use Computer Gross vuole tornare alla vittoria.

