Compleanno romantico per Jennifer Aniston | le foto inedite insieme al nuovo compagno
Jim Curtis ha condiviso alcune foto inedite per festeggiare il compleanno di Jennifer Aniston, dimostrando la loro complicità. Le immagini mostrano i due mentre si divertono in un ristorante di Los Angeles, con sorrisi sinceri e sguardi affettuosi. La pubblicazione ha fatto subito il giro dei social, attirando l’attenzione dei fan dell’attrice.
In occasione del 57° compleanno di Jennifer Aniston, celebrato l'11 febbraio 2026, il compagno, Jim Curtis, ha voluto festeggiare la compagna pubblicando sui social degli scatti inediti che confermano la dolcezza e la spontaneità del loro legame. In un post che ha catturato l'attenzione dei media e dei fan, l'imprenditore ha condiviso un'immagine più spontanea che li ritrae complici e sorridenti a bordo di una barca, seguita da una romantica foto in bianco e nero in cui i due si scambiano un bacio sopra una composizione floreale. La dedica, semplice ma eloquente - "HBD MY LOVE" (Tanti auguri amore) - ha sottolineato pubblicamente il sentimento che li unisce, raccogliendo l'entusiasmo dei fan dell'attrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jennifer Aniston festeggia il compleanno con Jim Curtis: le foto inedite
Jennifer Aniston ha festeggiato i suoi 57 anni con Jim Curtis, il suo nuovo compagno e life coach, in una festa intima organizzata a Los Angeles, dove sono state scattate alcune foto inedite che mostrano il sorriso radioso dell’attrice durante la serata.
Jennifer Aniston sta vivendo un amore da sogno, le rare foto col compagno Jim Curtis per il compleanno
Jennifer Aniston festeggia il suo 57° compleanno con il sorriso accanto a Jim Curtis, che ha condiviso due foto intimi con l’attrice.
Argomenti discussi: Jennifer Aniston: le foto del compleanno romantico; Jennifer Aniston e Jim Curtis: il bacio romantico e il messaggio d'amore per il compleanno della star; Jennifer Aniston festeggia il compleanno con Jim Curtis: le foto inedite; Jennifer Aniston festeggia il 57 esimo compleanno: e il compagno Jim Curtis pubblica (rare) foto di coppia.
Jennifer Aniston e Jim Curtis: il bacio romantico e il messaggio d'amore per il compleanno della starJennifer Aniston e il suo compagno Jim Curtis continuano a fare parlare di sé, grazie a un raro gesto pubblico che ha fatto sognare i fan. Il 57° compleanno della star di Friends è stato celebrato da ... msn.com
Jennifer Aniston compie 57 anni: film e ruoli iconici, amori celebri e un nuovo capitoloOggi, 11 febbraio 2026, Jennifer Aniston festeggia il suo 57° compleanno in un momento della vita che profuma di equilibrio e consapevolezza. Icona di Hollywood, volto amatissimo dal pubblico e protag ... msn.com
Jennifer Aniston ha festeggiato i suoi 57 anni in un modo dolce e speciale, circondata dall’affetto di chi le vuole davvero bene. Al suo fianco, il fidanzato Jim Curtis, con cui è legata da oltre un anno. Per l’occasione lui ha condiviso foto inedite della coppia: facebook
#Friends, la reunion di Matt LeBlanc e Jennifer Aniston per uno spot x.com