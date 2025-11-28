Compleanno Grosso gli auguri al campione del mondo 2006 sui social da parte della Juventus – FOTO
Compleanno Grosso, la Juventus festeggia l’ex difensore. Campione del mondo e vincitore dello Scudetto 201112, ora allena il Sassuolo. Giornata di auguri e celebrazioni in casa Juventus. Oggi, 28 novembre 2025, l’ex difensore bianconero Fabio Grosso compie 48 anni. Il club ha voluto omaggiare l’ex giocatore attraverso i suoi canali social, ricordando la sua importanza nella storia recente del calcio italiano e della Vecchia Signora. Grosso è indissolubilmente legato alla vittoria dell’ Italia ai Mondiali 2006. È ricordato per il suo ruolo decisivo in quella spedizione, in particolare per la rete segnata in semifinale contro la Germania e, soprattutto, per il rigore decisivo calciato nella finale contro la Francia, un momento iconico che ha fatto la storia del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
