Como-Fiorentina 1-2 colpo dei viola in trasferta

La Fiorentina ha battuto il Como 2-1 in trasferta, portando a casa una vittoria fondamentale. La squadra viola ha fatto il suo gioco e ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo, grazie a un’azione veloce in area avversaria. Il Como, invece, ha cercato di reagire, ma non è riuscito a pareggiare.

Vittoria importantissima per la Fiorentina che si impone per 2-1 in casa del Como, nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Le reti di Fagioli al 26?, Kean su rigore al 54?, autogol di Parisi al 77?. Espulso nel finale Morata per doppia ammonizione, rosso anche per il tecnico della Fiorentina Vanoli a 20 minuti dalla fine di un match che rilancia definitivamente le speranze salvezza dei viola. Brutta battuta d'arresto invece per il Como, che ferma la sua corsa verso la zona Champions.