Dal tema piste ciclabili all’industria | Spoke 5 di Most guarda al futuro della mobilità Malighetti | Un unicum in Italia

Il progetto Spoke 5 di Most, guidato da Paolo Malighetti, rappresenta un esempio innovativo di mobilità sostenibile in Italia. Focalizzato su piste ciclabili e veicoli leggeri, si distingue per l’approccio unico nel panorama nazionale, coinvolgendo diverse realtà locali e contribuendo allo sviluppo di soluzioni avanzate per un futuro più sostenibile.

Stezzano. “Abbiamo creato qualcosa che in Italia è un unicum lavorando con tante realtà”. Così Paolo Malighetti descrive il progetto Spoke 5 “Light vehicle and active mobility”, una delle 14 aree di ricerca del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most), di cui lo stesso Malighetti è a capo. Martedì 9 dicembre l’unità di ricerca è stata al centro del dibattito al Kilometro Rosso in occasione dell’evento dedicato alla restituzione dei risultati finali, un convengo improntato sul tema dell’innovazione nella mobilità leggera. Lo Spoke 5, coordinato da UniBg, riguardava ricerca e innovazione focalizzata sui veicoli leggeri, come l’e-bike, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it