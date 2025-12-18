Terra dei Fuochi cittadini e comitati uniti per far rispettare la sentenza della CEDU

Questa sera, nella Parrocchia di San Matteo a Ponte Riccio, cittadini, comitati e associazioni si sono riuniti in un’assemblea pubblica per avviare la costituzione del Comitato di esecuzione della sentenza della CEDU. Un passo importante per far rispettare i diritti delle comunità colpite e chiedere giustizia per il disastro ambientale della Terra dei Fuochi, sotto gli occhi di tutti.

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, cittadini e comitati uniti per far rispettare la sentenza della CEDU Nella Parrocchia di San Matteo a Ponte Riccio si è tenuta questa sera un'assemblea pubblica aperta a cittadini, comitati e associazioni per avviare la costituzione del Comitato di esecuzione della sentenza con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato italiano per la gestione del disastro ambientale della Terra dei Fuochi.

Aversa, Terra dei fuochi: Diocesi e Comitati sollecitano un nuovo patto istituzionale per la tutela della salute e dell’ambiente - La Diocesi di Aversa, insieme ai Comitati Ambientali Kosmos Ambiente e Salute e Parete Basta Roghi, prosegue il percorso di dialogo e ... sciscianonotizie.it

Comitati e Chiesa, 'per Terra dei fuochi rinnovato impegno condiviso' - La Diocesi di Aversa, insieme ai Comitati Ambientali Kosmos Ambiente e Salute e Parete Basta Roghi, prosegue il percorso di dialogo e collaborazione sui temi della tutela della salute pubblica e della ... ansa.it

Bonifiche e prevenzione nella Terra dei Fuochi. Il Direttore Generale ISPRA Maria Siclari è intervenuta ieri all’incontro pubblico organizzato a Casal di Principe per tracciare il bilancio del percorso di risanamento del territorio. “ISPRA si occupa del monitorag - facebook.com facebook

