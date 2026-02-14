Come realizzare la pelle effetto sirena? La tendenza make up più luminosa
La pelle effetto sirena è diventata una tendenza make up molto richiesta nel 2026, perché offre un aspetto luminoso e quasi magico. Questa tecnica si ottiene applicando prodotti specifici che creano una pelle brillante e riflettente, simile alle scaglie di un pesce mitologico. Molti influencer e make up artist mostrano tutorial pratici per ottenere questo risultato, spesso usando glitter e tonalità iridescenti.
Life&People.it Tra le tendenze beauty concettualmente più sofisticate del 2026 spicca la pelle effetto sirena, un’estetica che supera il semplice concetto di luminosità per abbracciare una visione quasi mitologica della bellezza. Si tratta né di un glow tradizionale né di una pelle semplicemente idratata: l’ effetto sirena è una pelle che sembra vivere di luce propria, che riflette, assorbe e restituisce bagliori come una superficie madreperlata immersa nell’acqua. Questo trend nasce dal desiderio di recuperare una bellezza sensoriale, fluida, in continuo mutamento. La pelle effetto sirena muta a seconda dell’angolazione, dell’intensità luminosa o del movimento del volto.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
