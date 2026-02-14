Come realizzare la pelle effetto sirena? La tendenza make up più luminosa

La pelle effetto sirena è diventata una tendenza make up molto richiesta nel 2026, perché offre un aspetto luminoso e quasi magico. Questa tecnica si ottiene applicando prodotti specifici che creano una pelle brillante e riflettente, simile alle scaglie di un pesce mitologico. Molti influencer e make up artist mostrano tutorial pratici per ottenere questo risultato, spesso usando glitter e tonalità iridescenti.