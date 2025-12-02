Pe le donne, vestirsi da uomo ha sempre avuto una grande attrattiva. Per un gioco di ruoli ma anche perché indossare cravatte, blazer oversize e pantaloni sartoriali porta a quello stile androgino innegabilmente sensuale e, perché no, divertente. Per la stagione invernale questa virata verso il guardaroba da uomo sembra essere diventata ancora più gettonata. Il modo migliore per sfoggiarla? Quella che mette insieme blouson e completo maschile. Il primo è un capo che negli ultimi mesi si vede dappertutto ed è davvero diventato un trend fortissimo. L’altro è una sorta di divisa usata spesso per il lavoro ma che ora torna in una versione molto più fedele all’originale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il look androgino è la tendenza del momento e con il tocco in più del blouson di pelle è ancora più affascinante