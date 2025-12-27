A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Semmering | programma esatto piazzamento distacco tv
Saranno ben quattro le azzurre al via della seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azione scatterà alle ore 13.00, e ci sarà la classica inversione delle migliori 30 della prima manche. La seconda manche del gigante femminile di Semmering inizierà alle ore 13.00 e le atlete dalla 30ma alla 16ma posizione scatteranno a distanza di 1’40” l’una dall’altra, poi ci saranno 2’15” di pausa e l’intervallo salirà a 1’50”: salvo ritardi oppure interruzioni, dunque, Sofia Goggia partirà per ventesima alle ore 13.36.05. Per la seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a St. Moritz: programma esatto, n. di pettorale, tv
Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Tremblant? Non c’è la diretta tv per il gigante: dove vederla in streaming
Quando parte Sofia Goggia oggi nella seconda prova di discesa in Val d’Isere 2025: orario, n. di pettorale, tv; Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; Goggia è... 'O.K.'! Sofia paurosa nella parte tecnica in prova, miglior crono con margine sulle americane; Goggia vola nelle prove: 'Mi sento in crescita'.
A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Semmering: programma esatto, piazzamento, distacco, tv - Saranno ben quattro le azzurre al via della seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Dove vedere Sofia Goggia nel gigante di Semmering in tv e streaming - Fari puntati su Julia Scheib e sulla neozelandese Alice Robinson. corriere.it
Quando parte Sofia Goggia oggi nella seconda prova di discesa in Val d’Isere 2025: orario, n. di pettorale, tv - Domani, venerdì 19 dicembre, si terrà la seconda prova cronometrata sulla Oreiller – Killy di Val d'Isere in vista della discesa libera prevista sabato. oasport.it
Meteo Forlì-Cesena. . Bidente a Santa Sofia (FC), la portata è diminuita molto a testimonianza che dalla parte est del Forlivese verso la costa le piogge non fanno più paura Stefano Bicchietti #meteoforlicesena - facebook.com facebook
Sofia Goggia: “Sugli spigoli nella parte alta, dove c’è velocità mi sento bene. In crescita dopo St. Moritz” - x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.