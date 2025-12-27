A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Semmering | programma esatto piazzamento distacco tv

Saranno ben quattro le azzurre al via della seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azione scatterà alle ore 13.00, e ci sarà la classica inversione delle migliori 30 della prima manche. La seconda manche del gigante femminile di Semmering inizierà alle ore 13.00 e le atlete dalla 30ma alla 16ma posizione scatteranno a distanza di 1’40” l’una dall’altra, poi ci saranno 2’15” di pausa e l’intervallo salirà a 1’50”: salvo ritardi oppure interruzioni, dunque, Sofia Goggia partirà per ventesima alle ore 13.36.05. Per la seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

