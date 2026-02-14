Combinata Nordica | l’inclusione femminile per restare nel programma olimpico a rischio Decisione a giugno 2026

La Federazione Internazionale di Sci (FIS) ha annunciato che la decisione sulla presenza della combinata nordica femminile ai Giochi di Parigi 2024 arriverà entro giugno 2026, poiché la mancanza di partecipanti sta mettendo a rischio questa disciplina. La mancanza di atlete iscritte ha portato gli organizzatori a valutare se mantenere le gare femminili o eliminarle per preservare il programma olimpico. La situazione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, che chiedono un impegno maggiore per favorire la partecipazione delle donne.

La Combinata Nordica al Bivio: Una Svolta Femminile per Salvare una Tradizione Olimpica. La combinata nordica, disciplina che fonde sci di fondo e salto con gli sci, potrebbe essere costretta a una radicale trasformazione per non scomparire dal programma olimpico. La soluzione più concreta, e al contempo controversa, è l’inclusione di una competizione femminile, un cambiamento che il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) valuterà attentamente a giugno 2026, contestualmente alla possibile reintegrazione di Russia e Bielorussia nello sport internazionale. Un Declino Preoccupante e una Storia da Rivedere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Osservando gli sport invernali, si scopre che la combinata nordica è l’unico in cui le donne non hanno ancora una gara alle Olimpiadi.

Questa mattina a Predazzo si è conclusa la prima gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina.

