Tutto sulla combinata nordica l’unico sport invernale senza una competizione femminile a livello olimpico

Osservando gli sport invernali, si scopre che la combinata nordica è l’unico in cui le donne non hanno ancora una gara alle Olimpiadi. La disciplina, molto popolare in Norvegia, nasce a Oslo, dove ancora oggi si respira l’atmosfera di questa tradizione. Mentre gli atleti maschili si sfidano sui pendii, le donne devono attendere ancora un’opportunità per competere a livello olimpico.

Famosa per la carne di renna e per i waffles con panna e marmellata, Oslo è anche la città norvegese in cui è nato l’unico sport invernale senza una competizione femminile a livello olimpico. Composta da due distinte discipline, quali sci di fondo e salto con gli sci, la combinata nordica è ancora parte integrante dei Giochi. Specialità antica, ma poco seguita. A Milano-Cortina gli atleti in gara sono 36, ben 19 in meno rispetto all’ultima edizione. Un caso o un campanello d’allarme? Divisa in “ Inseguimento individuale uomini trampolino piccolo 10 km fondo”, “Inseguimento individuale uomini trampolino lungo 10 km fondo” e “ Team sprint ” la combinata nordica rischia di sparire per sempre dal programma olimpico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

