Combinata nordica Ilves brilla nel segmento di salto Oftebro e Geiger si candidano al titolo olimpico

Questa mattina a Predazzo si è conclusa la prima gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina. Sul trampolino piccolo, l’atleta finlandese Ilves ha dominato il salto, mettendo subito pressione agli avversari. Tra i favoriti, Oftebro e Geiger hanno fatto bene, ma devono ancora dimostrare di poter puntare al titolo olimpico. La competizione si fa interessante, e tutti aspettano la seconda fase per vedere chi avrà la meglio.

Va in archivio sul trampolino piccolo di Predazzo un segmento di salto molto equilibrato in occasione della prima gara di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La prova a inseguimento di fondo sulla distanza dei 10 km, che andrà in scena alle ore 13.45 sulle nevi della Val di Fiemme, si preannuncia quindi estremamente interessante e spettacolare con tanti atleti ancora in corsa per il podio. Stamattina il migliore del lotto sul Normal Hill è stato l'estone Kristjan Ilves, che partirà da solo al via della 10 km con un margine non particolarmente elevato su alcuni fondisti molto temibili e destinati sulla carta a raggiungerlo senza troppi patemi.

