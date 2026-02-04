San Valentino al Museo | 8.500 ingressi gratuiti alla Sagrada Família per celebrare l’amore

A Barcellona, il Museo della Sagrada Família ha accolto 8.500 visitatori nei due giorni di San Valentino. La chiesa di Gaudí ha aperto gratuitamente le sue porte, attirando coppie e appassionati da tutta la città. Il pubblico ha potuto ammirare le sue facciate e gli interni illuminati dalla luce di metà febbraio, creando un’atmosfera speciale. La scelta di regalare l’ingresso ha portato tanti a vivere un’esperienza diversa, tra arte e spiritualità, in un giorno dedicato all’amore.

Barcellona si prepara a un San Valentino che non passerà inosservato. Il 14 e il 15 febbraio, in un'atmosfera di luce dorata e architetture che sembrano sospese tra cielo e terra, la Sagrada Família, il capolavoro incompiuto di Antoni Gaudí, aprirà le sue porte a 8.500 persone che non dovranno pagare un solo euro per entrare. Non si tratta di una promozione stagionale o di un'offerta di marketing qualsiasi: è un gesto collettivo, un'offerta di amore in forma di accesso gratuito a uno dei luoghi più simbolici del mondo. L'iniziativa, pensata per celebrare Santa Eulàlia, la patrona di Barcellona, si trasforma così in un omaggio al sentimento d'amore che ha ispirato l'architetto catalano fin dal primo disegno.

