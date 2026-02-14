Colpo di scena Cangelosi si dimette | Lascio il Foggia per il bene della società e della città
Il tecnico Cangelosi si dimette dopo sole due partite alla guida del Foggia, motivato dal desiderio di tutelare la società e la città. La decisione arriva inaspettata, dopo una serie di risultati deludenti che hanno portato alla sua scelta. Al suo arrivo, aveva promesso di rilanciare la squadra, ma le difficoltà si sono fatte sentire subito. La squadra si trova ora senza allenatore, mentre i tifosi cercano di capire cosa succederà nel prossimo futuro.
Forse è un record, chissà. Fatto sta che due gare sono state sufficienti al tecnico Cangelosi per mettere la parola fine sulla sua esperienza da allenatore del Foggia. Al termine della sfida persa contro l'Atalanta U23, il tecnico ha annunciato l'intenzione di lasciare l'incarico che aveva assunto soltanto domenica scorsa. “Il Calcio Foggia 1920 comunica che, al termine della gara con l’Atalanta U23, Mister Vincenzo Cangelosi, dopo un’attenta riflessione, per il bene della società e della città, ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia Mister Cangelosi per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune sportive e personali”, il comunicato del club rossonero.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il ritorno a casa di Cangelosi: "Foggia è tutto per me, qui per restituire quello che la città mi ha dato"
Vincenzo Cangelosi è tornato a casa.
Garante della privacy, Guido Scorza si dimette: "Lascio nell’interesse dell’istituzione”
Il Garante della Privacy Guido Scorza si dimette, annunciando che le sue dimissioni sono nel migliore interesse dell’istituzione.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
L'oroscopo dei colpi di scena per gennaio 2026: il Leone prende una decisione a metà meseSecondo l’oroscopo dei colpi di scena per gennaio 2026 a metà mese il Leone prende una decisione che lo alleggerisce da una responsabilità. Mentre una mail, un messaggio o una telefonata spiazza i ... it.blastingnews.com
L'oroscopo dei colpi di scena del 9 dicembre 2025: la Bilancia chiarisce un malintesoSecondo l'oroscopo dei colpi di scena del 9 dicembre 2025 la Bilancia chiarisce un malinteso. Mentre qualcuno nota un lavoro recente, una costanza o una responsabilità che il Capricorno ha portato ... it.blastingnews.com
Colpo di scena alle Olimpiadi invernali, decisione choc della squadra: “Non ci troviamo bene” facebook
È il colpo di scena più clamoroso di #MilanoCortina2026. Ilia #Malinin, golden boy del pattinaggio di figura e super favorito della vigilia, sbaglia tutto nel libero e precipita addirittura all’ottavo posto finale. Vince a sorpresa il kazako #Shaidorov. x.com