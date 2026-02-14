Colpo di scena Cangelosi si dimette | Lascio il Foggia per il bene della società e della città

Il tecnico Cangelosi si dimette dopo sole due partite alla guida del Foggia, motivato dal desiderio di tutelare la società e la città. La decisione arriva inaspettata, dopo una serie di risultati deludenti che hanno portato alla sua scelta. Al suo arrivo, aveva promesso di rilanciare la squadra, ma le difficoltà si sono fatte sentire subito. La squadra si trova ora senza allenatore, mentre i tifosi cercano di capire cosa succederà nel prossimo futuro.

Forse è un record, chissà. Fatto sta che due gare sono state sufficienti al tecnico Cangelosi per mettere la parola fine sulla sua esperienza da allenatore del Foggia. Al termine della sfida persa contro l'Atalanta U23, il tecnico ha annunciato l'intenzione di lasciare l'incarico che aveva assunto soltanto domenica scorsa. “Il Calcio Foggia 1920 comunica che, al termine della gara con l’Atalanta U23, Mister Vincenzo Cangelosi, dopo un’attenta riflessione, per il bene della società e della città, ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia Mister Cangelosi per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune sportive e personali”, il comunicato del club rossonero.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Vincenzo Cangelosi è tornato a casa.

