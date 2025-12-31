Lunedì 29 dicembre, una banda di ladri ha sfondato il caveau di una banca a Gelsenkirchen, in Germania, riuscendo a rubare circa 30 milioni di euro tra denaro e gioielli. L’episodio si inserisce in un contesto di crescenti preoccupazioni sulla sicurezza delle istituzioni finanziarie e sulla prevenzione di furti di grande entità. Restano in corso le indagini delle autorità locali per individuare i responsabili.

Lunedì 29 dicembre sono stati portati via 30 milioni di euro dalla banca di Gelsenkirchen, in Germania. I ladri hanno perforato il caveau della banca e portato via soldi e gioielli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Rapina record in banca, ladri irrompono nel caveau e svaligiano le cassette di sicurezza: rubati 30 milioni di euro

Leggi anche: Razzia di soldi e gioielli in una casa. Ladri portano via cinquemila euro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rapina record in banca, ladri irrompono nel caveau e svaligiano le cassette di sicurezza: rubati 30 milioni di euro.

Ladri sfondano il caveau di una banca e rubano soldi e gioielli per 30 milioni di euro - Lunedì 29 dicembre sono stati portati via 30 milioni di euro dalla banca di Gelsenkirchen, in Germania. fanpage.it