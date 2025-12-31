Ladri sfondano il caveau di una banca e rubano soldi e gioielli per 30 milioni di euro
Lunedì 29 dicembre, una banda di ladri ha sfondato il caveau di una banca a Gelsenkirchen, in Germania, riuscendo a rubare circa 30 milioni di euro tra denaro e gioielli. L’episodio si inserisce in un contesto di crescenti preoccupazioni sulla sicurezza delle istituzioni finanziarie e sulla prevenzione di furti di grande entità. Restano in corso le indagini delle autorità locali per individuare i responsabili.
