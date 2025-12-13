Controlli a tappeto a Roma | dieci denunce dei carabinieri tra borseggi droga e armi

Durante un'intensa operazione di controllo del territorio a Roma, i carabinieri della compagnia di Trionfale hanno denunciato dieci persone tra borseggi, possesso di droga e armi. L'intervento ha coinvolto i municipi I, II, XIV e XV, rafforzando la sicurezza e la presenza delle forze dell'ordine nella capitale.

Giorni di intensi controlli quelli vissuti dai carabinieri della compagnia di Roma Trionfale che hanno dato vita a un ampio servizio di controllo del territorio, in particolare nei territori dei municipi I, II, XIV e XV. Gli interventi sono stati effettuati seguendo le linee strategiche indicate. Romatoday.it Arresti e hotel chiusi a Roma, il bilancio dei controlli a tappeto nel quartiere Esquilino - Quattro arresti e cinque hotel sospesi a Roma Esquilino: la polizia ha colpito rapine, spaccio e irregolarità nelle strutture ricettive. virgilio.it

Roma, le Forze dell'Ordine alla stazione Termini: controlli a tappeto e denunce

