Collescipoli ultimo giorno del ‘Natale di San Nicola’ | Ottima partecipazione nel borgo GALLERIA FOTOGRAFICA

Ternitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude - oggi lunedì 8 dicembre - a Collescipoli la tre giorni della mostra-mercato “Natale di San Nicola” nel suggestivo chiostro cinquecentesco di Santa Cecilia. Per gli organizzatori del “Borgo Arti Collescipoli” la grande soddisfazione che gli eventi abbiano tutti avuto un'ottima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

