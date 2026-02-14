Colle | allarme sicurezza! Rapinata in pieno giorno Vetro dell’auto rotto e fuga

Un’imprenditrice di Colle è stata vittima di una rapina in pieno giorno, quando hanno rotto il vetro della sua auto e sono fuggiti con i suoi effetti personali. L’episodio è avvenuto nel quartiere industriale di San Marziale, lasciando la donna sotto shock. La scena si è svolta davanti a diversi passanti, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire.

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un'esperienza amara per un'imprenditrice della zona industriale di San Marziale, a Colle. Erano le 16.45 quando la donna ha parcheggiato l'auto dinanzi al proprio bar, da anni punto di riferimento per lavoratori, artigiani, impiegati dell'area e per tantissimi valdelsani, per scaricare alcuni pacchi destinati all'attività. Un gesto consueto, quasi automatico, che nel volgere di pochi istanti si è tramutato in un episodio di sconcertante audacia che per fortuna raramente si vede nella zona della Valdelsa, ma che deve far pensare e che soprattutto non va sottovalutato.