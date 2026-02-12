Furto in via Nazionale Ceccardi | Donna rapinata in pieno giorno da un cittadino straniero

Questa mattina in pieno giorno una turista è stata derubata in via Nazionale. La donna è stata rapinata da un uomo straniero che si è allontanato con un bottino. I passanti hanno assistito alla scena, hanno bloccato il sospettato e chiamato i carabinieri. L'uomo è stato portato in caserma per essere identificato.

Derubata una turista in pieno giorno lungo nella zona di Via Nazionale. Motivo per cui un uomo è stato dapprima bloccato dai passanti e portato in caserma dai carabinieri. L'episodio, verificatosi ieri, è stato ripreso con i telefonini ed è finito su alcune pagine Instagram cittadine. "Ancora una volta, nel cuore di Firenze, a due passi da Santa Maria Novella, scene da far west con una donna aggredita e rapinata in pieno giorno da un cittadino straniero. Questa è la realtà quotidiana che la sinistra e le sue politiche buoniste hanno regalato ai turisti che scelgono l'Italia e ai cittadini, talmente esasperati da aver tentato di linciare il rapinatore, dopo averlo bloccato.

