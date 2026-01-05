Droga nascosta sotto al sedile dell’auto | corrieri bloccati a Casalnuovo con 7 chili

Due uomini della provincia di Salerno sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Casalnuovo, con l’accusa di trasporto e detenzione di circa 7 chili di droga nascosta sotto al sedile dell’auto. L’intervento ha portato al sequestro della sostanza e all’arresto dei soggetti, che sono ora a disposizione delle autorità.

Due uomini, entrambi originari della provincia di Salerno, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ed è scattata nella giornata del 29 dicembre, durante un servizio di controllo sulle arterie.

