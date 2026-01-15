Droga nascosta in uno zaino sotto il sedile dell' auto | arrestate due donne

Recentemente, la polizia ha arrestato due donne sorprese con droga nascosta in uno zaino sotto il sedile dell’auto. Le operazioni hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti, ritenute destinatarie allo spaccio. Gli approfondimenti continueranno per chiarire il contesto e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.

