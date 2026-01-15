Droga nascosta in uno zaino sotto il sedile dell' auto | arrestate due donne
Recentemente, la polizia ha arrestato due donne sorprese con droga nascosta in uno zaino sotto il sedile dell’auto. Le operazioni hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti, ritenute destinatarie allo spaccio. Gli approfondimenti continueranno per chiarire il contesto e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.
La polizia, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto due donne ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a reprimere fenomeni di criminalità diffusa, i poliziotti della seconda sezione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
