CNA | Quasi 18mila imprese artigiane nel Salernitano serve più sostegno

In provincia di Salerno sono circa 17.893 le imprese artigiane attive, rappresentando una parte significativa del tessuto economico locale. Questi piccoli e medi imprenditori contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo del territorio, ma spesso incontrano difficoltà che richiedono un maggiore sostegno. Un’attenzione concreta alle esigenze di queste realtà può favorire la crescita e la sostenibilità del settore artigianale nella zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Le imprese artigiane attive nella provincia di Salerno ammontano a 17.893 su un totale di circa 18.046. E anche se il numero delle iscrizioni, pari a 386 (215 nuove iscrizioni e 171 trasformazioni), pressoché compensa le 368 cessazioni (183 chiusure e 185 cessazioni di attività), la situazione rimane stazionaria. Di queste imprese artigiane, ben 14.754 sono ditte individuali, mentre il resto è composto da società. Sono i dati diffusi dal presidente di CNA Salerno Antonio Citro, basati sui numeri del Registro Imprese della Camer a di Commercio di Salerno, che fotografano la situazione del comparto artigiano nell’anno appena trascorso, che si è chiuso con “MeraviglioSA” (l’evento natalizio ospitato a Piazza Sant’Agostino che ha riportato l’artigianato nel cuore antico di Salerno), e che costituiscono un viatico importante per il 2026, in cui la CNA celebra 80 anni a livello nazionale, mentre la sede di Salerno mezzo secolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

