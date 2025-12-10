Kid Yugi annuncia l’album Anche gli eroi muoiono
Kid Yugi presenta il suo terzo album in studio, intitolato
Kid Yugi annuncia il suo terzo album in studio Anche gli eroi muoiono, ecco la data di uscita e i vari formati con cui sarà pubblicato. Kid Yugi pubblicherà il suo terzo album in studio, Anche gli eroi muoiono, il 30 gennaio via EMI Records ItalyUniversal Music Italia, in formato fisico e digitale. A partire da oggi sarà possibile pre-ordinare in anteprima dallo shop ufficiale di Universal Music Italia: il vinile versione Funerale Edition (autografato e non) e il CD (autografato e non). A tutti i formati fisici è possibile abbinare l’esclusivo ‘taccuino’ che racchiude i testi e le illustrazioni dell’album. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
“Anche gli eroi muoiono”, il 30 gennaio esce il nuovo album di Kid Yugi - L'album arriva anticipato da un suggestivo trailer ambientato su un set cinematografico, in cui viene messo in scena il funerale dell'artista. Come scrive italpress.com
