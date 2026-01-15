Ilia Malinin, giovane talento del pattinaggio artistico, si distingue per la sua capacità di eseguire quadrupli con precisione e delicatezza. A soli 20 anni, è considerato un innovatore nel settore, portando nuove sfide e tecniche al mondo del ghiaccio. La sua presenza al Forum rappresenta un’occasione per osservare da vicino un atleta che unisce talento e dedizione, definendo nuovi standard nello sport.

Il Dio dei Quattro Axel non vuole smettere di girare. Al Forum l'attesa è per Ilia Malinin, 20 anni, l'unico uomo al mondo capace di roteare sul ghiaccio oltre a un punto considerato impossibile. Non per lui, ovviamente, che è pronto a battere ogni record alle Olimpiadi: americano di origini uzbeke, sta già infatti provando a passare alla categoria miracolo, e recentemente è arrivato a quattro giri e mezzo su se stesso. E nel frattempo, al recente Grand Prix del Canada, ha totalizzato 333,81 punti, staccando il secondo di oltre il 25%. E in questo caso con sei quadrupli e due tripli Axel in pochi minuti, ma senza esagerare però Sui pattini da quando aveva 6 anni, due volte campione del mondo, Malinin è il Duplantis del ghiaccio: unisce forza fisica e grazia artistica, e ad ogni programma presentato spinge l'asticella dell'innovazione e della follia sportiva un po' più in su (anche per monetizzare, s'intende). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Malinin, il "Dio dei Quadrupli" tra innovazione e follia sportiva

Leggi anche: Nike, Jordan Brand e Converse insieme per il futuro dell’innovazione sportiva

Leggi anche: A piedi in autostrada sulla A9: il video choc dei momenti di follia tra Como e Fino Mornasco

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Malinin, il Dio dei Quadrupli tra innovazione e follia sportiva.

Malinin, il "Dio dei Quadrupli" tra innovazione e follia sportiva - Sui pattini da quando aveva 6 anni, due volte campione del mondo, Malinin è il Duplantis del ghiaccio ... ilgiornale.it