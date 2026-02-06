Viterbo nel Consorzio industriale tutti favorevoli | Ma per il momento non cediamo le aree
Viterbo entra ufficialmente nel Consorzio industriale del Lazio. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adesione, senza divisioni. Tutti i consiglieri sono d’accordo: per ora, le aree non si cedono. La decisione chiude una corsa contro il tempo, con Viterbo che fa il suo ingresso nella grande rete industriale regionale.
È fatta. Viterbo entra ufficialmente nella partita del Consorzio industriale unico del Lazio. Niente divisioni, il consiglio comunale ha votato all’unanimità l’adesione, chiudendo una corsa contro il tempo. Una mossa che costerà alle casse comunali una cifra contenuta: 7mila euro l'anno, un.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
