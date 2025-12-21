Pistoiese altro mezzo passo falso | 0-0 con la Cittadella Vis Modena

San Damaso (Modena), 21 dicembre 2025 – Frena ancora la Pistoiese, stavolta bloccata sullo 0-0 dalla Cittadella Vis Modena, nella diciassettesima e ultima giornata di andata del girone D del campionato di serie D. Con questo mezzo passo falso, la squadra allenata da Andreucci resta al quinto posto della classifica con 31 punti, a -7 però dal Lentigione capolista (distacco dal vertice aumentato di altri 2 punti). E pensare che sino a qualche settimana fa, la formazione arancione guidava la graduatoria da imbattuta. Finale di 2025 amaro per i toscani, che ricominceranno le proprie fatiche domenica 4 gennaio in casa dell 'Imolese.

