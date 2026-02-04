Società a Roma l' evento Anvcg per la Giornata nazionale vittime civili guerre

Oggi a Roma si è svolta una cerimonia alla Casa Madre dei Mutilati di Guerra per ricordare le vittime civili di guerre e conflitti. L’evento, promosso dall’Anvcg, è stato un momento di riflessione e memoria, con molte persone che hanno partecipato per onorare chi ha perso la vita in battaglie e crisi nel mondo.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi a Roma, presso la Casa Madre dei Mutilati di Guerra, la celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita con la legge 25 gennaio 2017 n. 9, per conservare la memoria delle vittime civili di tutti i conflitti, nonché per sensibilizzare sul dramma che vivono le popolazioni coinvolti nei teatri di guerra attuali. L'evento, presentato dalla conduttrice e attivista Metis di Meo, è stato organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg), in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito e con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

