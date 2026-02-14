Circolazione ferroviaria in tilt oggi | treni in ritardo di oltre un' ora per atti dolosi

Oggi, 14 febbraio 2026, i treni sulla linea Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno subito forti ritardi a causa di atti dolosi. Un gruppo di vandali ha danneggiato le apparecchiature di segnalazione, causando ritardi di oltre un'ora per molti passeggeri. La circolazione ferroviaria si è bloccata temporaneamente mentre le forze dell’ordine intervenivano per identificare i responsabili.

Sono interessate le linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: "Odiosi atti criminali". La situazione Sabato da incubo oggi, 14 febbraio 2026, per chi deve viaggiare in treno. La circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per quelli che vengono ritenuti "atti dolosi". Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs. Sulla Roma-Napoli la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi.

Circolazione ferroviaria in tilt oggi: treni in ritardo anche di un'ora per atti dolosiSono interessate le linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: Odiosi atti criminali. La situazione ... today.it

Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata. Fs: «Due atti dolosi». Salvini: «Atti criminali, nessuno minimizzi»Da questa mattina 14 febbraio la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento ... roma.corriere.it

#Roma Rallentata per due atti dolosi la circolazione ferroviaria sulle linee dell'Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs. Sulla Roma-Napoli segnalata un'anomalia fra Salone e Labico. I tecni facebook

