Circolazione ferroviaria in tilt oggi | treni in ritardo anche di un' ora per atti dolosi

Oggi, il traffico ferroviario si è fermato a causa di azioni deliberate che hanno causato ritardi fino a un'ora sui binari tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze. La Polizia ha scoperto che alcune persone hanno manipolato i segnali e danneggiato le apparecchiature, provocando disagi ai pendolari. Diversi treni sono stati costretti a fermarsi o a rallentare, creando caos nelle stazioni principali.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Sono interessate le linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: "Odiosi atti criminali". La situazione Sabato da incubo oggi, 14 febbraio 2026, per chi deve viaggiare in treno. La circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per quelli che vengono ritenuti "atti dolosi". Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs. Sulla Roma-Napoli la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi.🔗 Leggi su Today.it I cinghiali sono arrivati anche sulla linea ferroviaria Adriatica. Circolazione in tilt, treni in forte ritardo Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Adriatica: da oggi circolazione dei treni regolare Da oggi, sulla linea ferroviaria Adriatica, la circolazione dei treni torna regolare, con un ripristino graduale a partire dalle 16. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Guasto manda in tilt la circolazione dei treni a Milano: ritardi di 100 minuti; Val Pusteria, ripristinata la circolazione ferroviaria | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen; Oggi circolazione treni in ginocchio: ipotesi sabotaggio; Guasto manda in tilt la circolazione dei treni a Milano: ritardi di 100 minuti. Guasto manda in tilt la circolazione dei treni a Milano: ritardi di 100 minutiRitardi anche di 100 minuti e centinaia di passeggeri in attesa. Mattinata complicata, quella di giovedì 12 febbraio, per la circolazione ferroviaria a Milano. Un guasto a un treno, rimasto fermo nei ... milanotoday.it Sanremo: cadavere sui binari in galleria, traffico in tilt sulla ferrovia Ventimiglia-GenovaE' stato il macchinista di un convoglio in transito senza passeggeri a bordo, attorno alle 11,40, ad accorgersi del corpo sui binari ... telenord.it MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA Per lavori nel modo di Genova facebook Sicurezza della circolazione #ferroviaria Come formare il personale Ecco #PdR189… @normeUNI @Fermerci1 @EU_Commission @fsitaliane x.com