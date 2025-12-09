Storage per la rete elettrica | batterie per l’accumulo di energia l’integrazione con le rinnovabili e la flessibilità del sistema

La transizione energetica corre veloce, spinta dal sole che splende sui tetti e dal vento che muove le pale. Ma c’è un problema grande come una presa elettrica senza spina: il sole tramonta, il vento cambia e la domanda non aspetta. Ecco perché oggi l’accumulo non è più un accessorio, ma il cuore del sistema. Una “power-bank” di sistema che consente di immagazzinare energia quando ce n’è in abbondanza e rilasciarla quando serve davvero. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45285060 Nell’industria elettrica il paradigma classico - è vero - è quello del bilanciamento perenne tra produzione e utilizzo, perché di per sé l’elettricità è sempre stata non accumulabile, almeno su scala industriale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it