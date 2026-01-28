Margot Robbie ha scelto di indossare le onde a zig zag per il nuovo ruolo in

Margot Robbie riporta in auge uno styling amatissimo negli Anni 90: i capelli frisè, le celebri onde a zig zag che hanno segnato un’intera epoca e che oggi tornano in una versione più sofisticata e contemporanea. L’attrice 35enne è impegnata nella promozione di Wuthering Heights ( Cime Tempestose ), il film diretto da Emerald Fennell in cui recita al fianco di Jacob Elordi, e il suo look sembra arrivare direttamente dalla metà dell’Ottocento. Per l’ospitata al Jimmy Kimmel Live!, Margot ha acconciato i lunghi capelli biondi in onde a zig zag: un frisè meno estremo rispetto a quello tanto di tendenza trent’anni fa, ma comunque di grande impatto scenico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Margot Robbie rilancia le onde a zig-zag per Cime Tempestose

