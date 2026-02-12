Maltempo il ciclone Nils divide in due Reggio e provincia | allerta arancione sulla fascia tirrenica e gialla sulla ionica

Il maltempo colpisce duramente la provincia di Reggio Calabria, dove il ciclone Nils ha creato una netta divisione tra le zone. L’allerta meteo è alta e le autorità hanno emesso un avviso differenziato per domani: livello arancione lungo la fascia tirrenica e nell’area dello Stretto, mentre sulla Ionica è stata diramata l’allerta gialla. La situazione resta critica, con rischi di allagamenti e disagi in molte zone.

Il dipartimento di Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni climatiche avverse previste per tutta la giornata di domani 13 febbraio L'arrivo del ciclone Nils divide in due la provincia di Reggio Calabria per l'allerta meteo. Il dipartimento regionale di Protezione civile ha infatti diramato un avviso differenziato per la giornata di domani: livello arancione sul versante tirrenico e nell'area dello Stretto, livello giallo lungo la fascia ionica. Nel bollettino diramato dalla Protezione civile si evidenziano "criticità di natura meteo marino–costiera, sono attesi venti occidentali di intensità compresa tra burrasca e burrasca forte, con raffiche fino a livello di tempesta.

Domani, lunedì 26 gennaio, è prevista un'allerta gialla per maltempo su Reggio Calabria e la provincia tirrenica.

