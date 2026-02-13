Reggio Calabria ciclone Nils | voli dirottati e raffiche a 120km h città in allerta per il maestrale Paura e disagi

Reggio Calabria si sveglia sotto il vento forte del ciclone Nils, che nella notte tra il 12 e il 13 febbraio ha causato voli dirottati e raffiche di vento fino a 120 kmh, lasciando la città in allerta per il forte maestrale.

Reggio Calabria nel cuore della tempesta: ciclone Nils, voli deviati e una notte di paura. Reggio Calabria è stata colpita con violenza dal ciclone Nils nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026. Venti di maestrale superiori ai 100 kmh hanno causato la cancellazione di voli, il dirottamento di aerei e un’ondata di preoccupazione tra i cittadini, mettendo in luce la fragilità di un territorio già provato. La situazione più critica si è verificata nello scalo cittadino e nelle zone collinari, dove le raffiche hanno superato i 120 kmh. La furia del maestrale e l’emergenza aeroportuale. Il ciclone Nils ha sferzato il basso Tirreno con una forza inaspettata, mettendo a dura prova la città di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo colpisce duramente la provincia di Reggio Calabria, dove il ciclone Nils ha creato una netta divisione tra le zone.

In Calabria, le condizioni meteorologiche rimangono critiche a causa del passaggio del ciclone Harry.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il ciclone Nils in Calabria: a preoccupare nelle prossime ore le forti raffiche di vento (oltre i 140 km/h) e le mareggiate · LaC News24; Ciclone Nils sulla Calabria: piogge diffuse, raffiche fino a 140 km/h e mareggiate con onde oltre i 6 metri · ilreggino.it; Maltempo Reggio Calabria, il Ciclone Nils inizia a fare sul serio sullo Stretto: maestrale impetuoso e allerta massima per la notte | FOTO; Meteo Reggio Calabria, forte vento e mare in burrasca sulla tirrenica · ilreggino.it.

Allerta Meteo, Calabria sotto l’assedio di Nils: confermato l’allarme Arancione anche per Venerdì 13 Febbraio | DETTAGLILa furia del mega-ciclone Nils non accenna a placarsi e la Calabria si conferma, purtroppo, la regione più colpita d’Italia da questa violenta ondata di maltempo. La Protezione Civile Regionale ha app ... strettoweb.com

Maltempo, notte di paura a Reggio Calabria: vento di maestrale a 100km/h in città, panico sugli aerei che non riescono ad atterrare | LIVEÈ una notte drammatica per Reggio Calabria, investita in pieno dal ciclone Nils che sta sferzando il basso Tirreno. Il cuore della tempesta si è abbattuto sulla città con piogge intense, crollo delle ... strettoweb.com

Maltempo, dirottati da Reggio Calabria a Catania i due voli Ryanair partiti da Milano e Barcellona: "esperienza drammatica" a bordo - facebook.com facebook