Reggio Calabria ciclone Nils | voli dirottati e raffiche a 120km h città in allerta per il maestrale Paura e disagi
Reggio Calabria si sveglia sotto il vento forte del ciclone Nils, che nella notte tra il 12 e il 13 febbraio ha causato voli dirottati e raffiche di vento fino a 120 kmh, lasciando la città in allerta per il forte maestrale.
Reggio Calabria nel cuore della tempesta: ciclone Nils, voli deviati e una notte di paura. Reggio Calabria è stata colpita con violenza dal ciclone Nils nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026. Venti di maestrale superiori ai 100 kmh hanno causato la cancellazione di voli, il dirottamento di aerei e un’ondata di preoccupazione tra i cittadini, mettendo in luce la fragilità di un territorio già provato. La situazione più critica si è verificata nello scalo cittadino e nelle zone collinari, dove le raffiche hanno superato i 120 kmh. La furia del maestrale e l’emergenza aeroportuale. Il ciclone Nils ha sferzato il basso Tirreno con una forza inaspettata, mettendo a dura prova la città di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu
Maltempo, il ciclone Nils divide in due Reggio e provincia: allerta arancione sulla fascia tirrenica e gialla sulla ionica
Il maltempo colpisce duramente la provincia di Reggio Calabria, dove il ciclone Nils ha creato una netta divisione tra le zone.
Maltempo con raffiche di vento, pioggia e mareggiate in Calabria: a Reggio continua l'allerta rossa
In Calabria, le condizioni meteorologiche rimangono critiche a causa del passaggio del ciclone Harry.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Il ciclone Nils in Calabria: a preoccupare nelle prossime ore le forti raffiche di vento (oltre i 140 km/h) e le mareggiate · LaC News24; Ciclone Nils sulla Calabria: piogge diffuse, raffiche fino a 140 km/h e mareggiate con onde oltre i 6 metri · ilreggino.it; Maltempo Reggio Calabria, il Ciclone Nils inizia a fare sul serio sullo Stretto: maestrale impetuoso e allerta massima per la notte | FOTO; Meteo Reggio Calabria, forte vento e mare in burrasca sulla tirrenica · ilreggino.it.
Allerta Meteo, Calabria sotto l’assedio di Nils: confermato l’allarme Arancione anche per Venerdì 13 Febbraio | DETTAGLILa furia del mega-ciclone Nils non accenna a placarsi e la Calabria si conferma, purtroppo, la regione più colpita d’Italia da questa violenta ondata di maltempo. La Protezione Civile Regionale ha app ... strettoweb.com
Maltempo, notte di paura a Reggio Calabria: vento di maestrale a 100km/h in città, panico sugli aerei che non riescono ad atterrare | LIVEÈ una notte drammatica per Reggio Calabria, investita in pieno dal ciclone Nils che sta sferzando il basso Tirreno. Il cuore della tempesta si è abbattuto sulla città con piogge intense, crollo delle ... strettoweb.com
Maltempo, dirottati da Reggio Calabria a Catania i due voli Ryanair partiti da Milano e Barcellona: "esperienza drammatica" a bordo - facebook.com facebook