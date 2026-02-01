Ciclismo su pista l’Italia apre col podio della velocità a squadre Baima e Boscaro in top5 agli Europei

La prima giornata degli Europei di ciclismo su pista si è chiusa con un sorriso per l’Italia. Baima e Boscaro hanno conquistato un ottimo piazzamento nella velocità a squadre, entrando tra i primi cinque. Nell’impianto di Konya, in Turchia, i ciclisti azzurri hanno mostrato di essere già in forma, mentre le qualificazioni e le finali hanno definito i primi titoli continentali. La gara di oggi ha dato segnali positivi, con l’Italia che si prepara a sfornare altre soddisfazioni.

Si è da poco conclusa la fase finale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. In Turchia, nel velodromo di Konya, dopo le qualificazioni andate in scena in mattinata, si sono assegnati i primi quatto titoli continentali. L’Italia ha subito sbloccato il suo medagliere, conquistando uno storico bronzo nella velocità a squadre. Nello specifico, il quartetto azzurro composto da Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta ha battuto nella finalina la Repubblica Ceca, grazie al crono di 42?285, nuovo record italiano (dopo quello fatto segnare nel primo turno). Nella finale per l’oro, invece, la squadra francese (41?789) che ha anticipato per soli sei centesimi la Gran Bretagna, che si è dovuta accontentare dell’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, l’Italia apre col podio della velocità a squadre. Baima e Boscaro in top5 agli Europei Approfondimenti su Ciclismo su pista Ciclismo su pista, i quartetti dell’Italia partono bene agli Europei. Rivelazione velocità a squadre Gli azzurri iniziano bene a Konya. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: qualificazione centrata dagli azzurri della velocità a squadre, attesa per gli inseguimento Questa mattina gli azzurri della velocità a squadre hanno centrato la qualificazione ai Campionati europei di ciclismo su pista del 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ciclismo su pista Argomenti discussi: Europeo di ciclismo su pista: l'Italia parla cremonese; Dall'oro di Tokyo nel ciclismo su pista al bob a Milano-Cortina: la storia di Kelsey Mitchell; Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara; Europeo di ciclismo su pista: l'Italia parla cremonese. Ciclismo su pista, l’Italia apre col podio della velocità a squadre. Baima e Boscaro in top5 agli EuropeiSi è da poco conclusa la fase finale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. In Turchia, nel velodromo di Konya, dopo le ... oasport.it LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e BoscaroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 18.42: L'Italia muove dunque il medagliere ... oasport.it Ecco la programmazione degli Europei di ciclismo su pista e gli azzurri convocati. Link nel primo commento. - facebook.com facebook Ciclismo su pista, Europei 2026: i convocati dell’Italia. Tornano Balsamo, Paternoster e Simone Consonni - x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.