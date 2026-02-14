Ciao uomo coraggioso e onesto sei stato luce in mezzo a ombre volgari

Claudio Sterpin, uomo noto per il suo coraggio e onestà, è morto proprio il giorno di San Valentino, una data simbolica che rende ancora più triste la notizia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti, soprattutto perché era l’ultima persona a parlare con Liliana Resinovich prima che scomparisse. L’avvocato Nicodemo Gentile dell’associazione Penelope ha commentato la perdita, ricordando Sterpin come una figura luminosa in un momento difficile.

Con queste parole, affidate ai social, l'avvocato Nicodemo Gentile ha voluto ricordare il maratoneta triestino e ultima persona a sentire Liliana Resinovich, la mattina di quel maledetto 14 dicembre 2021 “Ciao, uomo coraggioso. Te ne sei andato il giorno di San Valentino e non è un dettaglio qualunque”. Queste le parole dell'avvocato Nicodemo Gentile dell'associazione Penelope in merito al decesso di Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e ultima persona a sentire la sua voce il giorno della scomparsa. Gentile e Sterpin si erano conosciuti proprio in virtù del caso che, a distanza di cinque anni, continua a tenere l'Italia col fiato sospeso in quanto non si conoscono eventuali responsabilità legate alla morte della sessantatreenne.🔗 Leggi su Triesteprima.it

