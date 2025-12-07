Daniel Brühl il set di Rush con Lauda e le auto d' epoca | Niki uomo coraggioso e onesto Che ricordi con la mia Alfa Giulia
È stato una delle stelle del cast di Bastardi senza gloria, il film d'azione diretto da Quentin Tarantino, che ha come protagonista Brad Pitt, ma gli amanti dei motori ricorderanno di Daniel Brühl soprattutto le apparizioni in Rush, pellicola cult in cui ha interpretato Niki Lauda, il grande rivale di James Hunt (il cui volto è stato prestato da Chris Hemsworth) nelle grandi sfide del campionato del mondo di Formula 1 degli Anni 70, e in Race for Glory: Audi vs. Lancia (con Riccardo Scamarcio che veste i panni di Cesare Fiorio e lui che indossa quelli di Roland Gumpert, l'ex responsabile della divisione sportiva della casa dei Quattro anelli nell'era d'oro dei rally con le vetture di Gruppo B). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
