Gabriel Garko torna su Canale 5 con la fiction “Colpa dei sensi”, composta da tre puntate e interpretata insieme ad Anna Safroncik. Nell’occasione, l’attore ha commentato il suo coming out e il suo lavoro, sottolineando l’importanza di essere autentico e di affrontare temi complessi con sincerità. La serie promette di offrire uno sguardo aperto e riflessivo su questioni personali e relazionali.

Gabriel Garko torna su Canale 5 in prima serata con la nuova fiction in tre puntate “Colpa dei sensi” con Anna Safroncik. La storia di un amore proibito e antico con sullo sfondo una trama ricca di suspense. “Fai cavolate quando sei giovane. – ha dichiarato l’attore a La Repubblica – Oggi ho imparato che usando solo la razionalità si sbaglia. Se si avvicina una persona e senti che è negativa, devi ascoltare la pancia. Nella serie ci sono i sensi, un mistero e mio padre che muore”. Poi una curiosità dal set: “Le scene di sesso sono le più noiose.Sei lì, davanti a tutti, in posizioni scomode, devi preoccuparti delle luci, dei capelli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio coming out? Mi hanno detto: ‘Non sei stato onesto, ci hai preso per il c**o’. Le scene di sesso sono le più noiose”: così Gabriel Garko

“‘Sei su un sito porno’, mi disse mio marito. Lui rideva, a me è preso il panico. Erano fotomontaggi fatti male, però mi sono sentita violentata”: così Lorena BianchettiLorena Bianchetti, nota conduttrice televisiva con oltre 35 anni di esperienza in Rai, condivide un episodio personale che evidenzia come anche i momenti di confusione possano lasciare un segno profondo.

Leggi anche: Valentino - The Last Emperor: le scene più belle del documentario più onesto e sfacciato che sia mai stato realizzato nel mondo della moda

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Greg Slade, tennista in carrozzina, fa coming out: Sono gay, voglio contribuire a portare un cambiamento positivo; Daniele Gattano: Il mio lato comico è nato dal racconto del mio coming out. Fino a un anno fa ero un cameriere; Alexander Skarsgård smentisce il coming out: Non sono bisessuale; Alcide Pierantozzi: Dentro di me, due desideri. Romantico per le ragazze, fisico per gli uomini.

Il mio coming out? Mi hanno detto: ‘Non sei stato onesto, ci hai preso per il c**o’. Le scene di sesso sono le più noiose: così Gabriel GarkoL'attore torna in tv con 'Colpa dei sensi' e si racconta: Le scene di sesso sono le più noiose, sei lì davanti a tutti ... ilfattoquotidiano.it

Gabriel Garko: «Con il coming out mi sono liberato, oggi convivo con il mio compagno. Le scene di sesso? Noiose, sto sempre con il sedere al vento»Per Colpa dei sensi, la nuova fiction targata Mediaset, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano ad amarsi su un pavimento. Si amano da amanti ritrovati dopo anni e anni. ilmessaggero.it

DI ALLERTA, DI PROTEZIONE CIVILE E DI SINDACI Come ha detto il Segretario del Pd Silvio Lai «La Protezione civile in Sardegna, con l’assessore Rosanna Laconi, insieme ai sindaci delle aree coinvolte, ha gestito in maniera esemplare un’emergenza» m - facebook.com facebook