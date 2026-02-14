Ci sono ancora problemi sulle linee dell’alta velocità

Un guasto alla linea dell’alta velocità di Firenze ha causato ritardi e cancellazioni dei treni. Secondo quanto riporta FirenzeToday, i problemi derivano da recenti atti di sabotaggio, simili a quelli verificatisi in passato, che hanno danneggiato i segnali e le apparecchiature di controllo.

Segnalati presunti sabotaggi nel tratto ferroviario tra Firenze e Napoli. Treni in ritardo fino a novanta minuti Sulla linea ferroviaria dell’alta velocità si segnalano ancora problemi alla circolazione dei treni. La causa, scrive FirenzeToday, sarebbe da ricondurre a nuovi sabotaggi come già avvenuto in altre occasioni. Questa volta i disagi sono stati riscontrati tra Firenze e Napoli. Il primo disservizio è stato segnalato tra Salone e Labico, nella periferia di Roma, dove il personale di Ferrovie dello Stato ha riscontrato alcuni danni ai cavi che gestiscono la circolazione dei treni. Altri disservizi, riconducibili sempre a presunti atti dolosi, sono stati riscontrati tra la stazione Tiburtina e Settebagni e tra Capena e Gallese, sempre nei dintorni di Roma.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità hanno causato ritardi fino a 90 minuti ai treni, provocando disagi ai pendolari.

Un gruppo di sconosciuti ha messo dei dispositivi esplosivi lungo le linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, causando il ritardo dei treni.

