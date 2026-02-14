Ci sono ancora problemi sulle linee dell’alta velocità
Un guasto alla linea dell’alta velocità di Firenze ha causato ritardi e cancellazioni dei treni. Secondo quanto riporta FirenzeToday, i problemi derivano da recenti atti di sabotaggio, simili a quelli verificatisi in passato, che hanno danneggiato i segnali e le apparecchiature di controllo.
Segnalati presunti sabotaggi nel tratto ferroviario tra Firenze e Napoli. Treni in ritardo fino a novanta minuti Sulla linea ferroviaria dell’alta velocità si segnalano ancora problemi alla circolazione dei treni. La causa, scrive FirenzeToday, sarebbe da ricondurre a nuovi sabotaggi come già avvenuto in altre occasioni. Questa volta i disagi sono stati riscontrati tra Firenze e Napoli. Il primo disservizio è stato segnalato tra Salone e Labico, nella periferia di Roma, dove il personale di Ferrovie dello Stato ha riscontrato alcuni danni ai cavi che gestiscono la circolazione dei treni. Altri disservizi, riconducibili sempre a presunti atti dolosi, sono stati riscontrati tra la stazione Tiburtina e Settebagni e tra Capena e Gallese, sempre nei dintorni di Roma.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Ancora sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità, treni in ritardo fino a 90 minuti. Salvini: «Odiosi atti criminali, nessuno minimizzi»
Sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità hanno causato ritardi fino a 90 minuti ai treni, provocando disagi ai pendolari.
Atti dolosi sulle linee dell’Alta velocità, rallentata la circolazione ferroviaria
Un gruppo di sconosciuti ha messo dei dispositivi esplosivi lungo le linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, causando il ritardo dei treni.
