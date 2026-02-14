Atti dolosi sulle linee dell’Alta velocità rallentata la circolazione ferroviaria

Un gruppo di sconosciuti ha messo dei dispositivi esplosivi lungo le linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, causando il ritardo dei treni. Questa mattina, le ferrovie hanno dovuto ridurre la velocità dei convogli per motivi di sicurezza, dopo che sono stati trovati e disinnescati alcuni ordigni artigianali. La circolazione ferroviaria è rimasta in crisi per diverse ore, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

(Adnkronos) – Da questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs. Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti.

Oggi, il traffico ferroviario si è fermato a causa di azioni deliberate che hanno causato ritardi fino a un'ora sui binari tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

Un incidente mortale sui binari nei pressi di Chiusi ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria, con l’alta velocità sospesa e servizi rallentati.

