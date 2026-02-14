Christian Siriano lancia Runway Beauty | la nuova linea skincare debutta alla New York Fashion Week 2026

Christian Siriano ha presentato la sua nuova linea skincare, Runway Beauty, durante la settimana della moda di New York 2026. La collezione, pensata per le appassionate di moda e bellezza, debutta proprio in questa occasione, con un’esposizione sul palco che mostra prodotti innovativi e di tendenza. Durante la sfilata, il designer ha mostrato come la moda e la cura della pelle possano unire le forze, portando il backstage a diventare un vero e proprio laboratorio di bellezza. Questa scelta ha attirato l’attenzione di molti spettatori e addetti ai lavori, incuriositi dalla novità.

Se pensavi che il backstage servisse solo per eyeliner grafici e capelli voluminosi, ripensaci. Christian Siriano ha appena trasformato la passerella in un beauty lab. E no, non è una collab random. È il suo primo brand ufficiale di skin care. Il designer americano – sì, proprio quello che ha vinto Project Runway e poi ha costruito un impero couture inclusivo – ha lanciato Runway by Christian Siriano, una linea skincare masstige che ha fatto il suo soft launch direttamente durante la sfilata Fall 2026 a New York, nel quartiere Chelsea. Zero teaser misteriosi. Zero countdown forzati. Pelle glow sotto i riflettori e via.