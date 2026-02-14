Chivu ha blindato l’Inter | la media gol subiti non mente! Dato clamoroso e avviso a Spalletti

Chivu ha rafforzato la difesa dell’Inter dopo le prime partite del campionato, innescando una riduzione evidente dei gol subiti. La sua presenza in campo ha portato più solidità alla linea difensiva, come dimostra il dato sulla media gol incassati. La squadra di Spalletti ora dimostra una maggiore attenzione dietro, un cambiamento che si nota già nelle ultime uscite.

Il Derby d'Italia di questa sera a San Siro non è solo una sfida per il primato, ma il confronto tra due filosofie che hanno saputo evolversi radicalmente nel corso della stagione. Se la Juventus di Spalletti ha cambiato pelle tattica e interpreti, l'Inter di Cristian Chivu ha risposto con una metamorfosi difensiva impressionante, trasformando quello che era un punto debole in un'armatura d'acciaio che oggi protegge i suoi 58 punti.

Il Milan sta affrontando una difficile fase contro le neopromosse, con tre partite senza vittorie e un dato allarmante di gol subiti.

Chivu ha deciso l’undici titolare dell’Inter per la sfida contro Bologna.

Negli ultimi giorni, con le polemiche arbitrali tornate al centro del dibattito in Serie A, è intervenuto sul tema anche Cristian Chivu, tecnico dell'Inter. Alla vigilia della partita contro la Juventus, Chivu ha preferito smorzare i toni anziché alimentare ulteriormente il dibattito.