Inter Bologna Chivu ha sciolto gli ultimissimi dubbi | ecco l’11 che ha in mente

Chivu ha deciso l’undici titolare dell’Inter per la sfida contro Bologna. Dopo le ultime valutazioni, il tecnico ha stabilito la formazione che scenderà in campo questa sera in campionato, offrendo indicazioni chiare sulla strategia e sui giocatori scelti. Ecco le scelte definitive di Chivu per affrontare al meglio la partita e mantenere alta la competitività della squadra.

Inter News 24 per la sfida di stasera in campionato. Manca pochissimo al fischio d’inizio a San Siro. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a scendere in campo per il 18° turno di Serie A, animata da una forte voglia di riscatto. L’obiettivo primario dei nerazzurri è vendicare la dolorosa eliminazione in Supercoppa Italiana, subita poche settimane fa a Riad proprio per mano del Bologna ai calci di rigore. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal giornalista Pasquale Guarro, il tecnico romeno ha sciolto gli ultimi dubbi della vigilia, confermando l’assetto migliore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Bologna, Chivu ha sciolto gli ultimissimi dubbi: ecco l’11 che ha in mente Leggi anche: Verona Inter, sciolti gli ultimi dubbi di Chivu: tocca a Luis Henrique! Ecco l’11 che ha in mente Leggi anche: Inter Lazio, Chivu ha sciolto le riserve: risolti tutti i dubbi e i ballottaggi di formazione! Ecco chi gioca tra Bonny e Thuram La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso su di me. Cancelo? Parlo dei miei giocatori'; Inter-Bologna, sabato la conferenza stampa di Chivu; Inter, Chivu: Cancelo? Parlo solo dei miei, li amo. Le polemiche scudetto mi fanno sorridere; Chivu: Le frecciate non mi interessano. Cancelo? Amo i miei giocatori. FCIN1908 – Inter-Bologna, le scelte definitive di Chivu: novità a centrocampo - Chivu ha scelto la formazione titolare che affronterà il Bologna stasera a San Siro. fcinter1908.it

Inter-Bologna, le formazioni: Chivu risolve l’unico ballottaggio, in avanti conferma Thu-La - Cristian Chivu è intenzionato a confermare in blocco l'Inter che a Bergamo prima di capodanno ha battuto a Bergamo l'Atalanta ... msn.com

Inter-Bologna, Chivu: "Le frecciate non hanno peso. Cancelo? Parlo dei miei giocatori" - Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso. sport.sky.it

Inter-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterBologna #Inter #Bologna x.com

Inter-Bologna, la probabile formazione di Chivu - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.