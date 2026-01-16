Sit-in al Campidoglio per l' Iran | No alla dittatura islamica sì ai diritti delle donne iraniane
Un sit-in si è svolto oggi al Campidoglio di Roma, organizzato dalla Fondazione Bellisario, in collaborazione con Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice. Alla manifestazione, i partecipanti hanno espresso solidarietà alle donne e agli uomini iraniani, chiedendo il rispetto dei diritti umani, la fine della dittatura islamica e l’abolizione della pena di morte. L’evento ha evidenziato l’importanza di proteggere il diritto di protesta e di sostenere le libertà fondamentali.
AGI - "Proteggere il diritto di protestare", "No alla dittatura Islamica" e "No alla pena di morte": questi sono solamente alcuni degli striscioni tenuti in mano dai manifestanti presenti al sit-in organizzato questo pomeriggio a Roma, sulla scalinata del Campidoglio dalla Fondazione Bellisario che, insieme a Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice, si trova in piazza in "sostegno delle donne e degli e uomini iraniani. Per la loro battaglia di vita e libertà". "La Fondazione Marisa Bellisario è qui oggi per esprimere solidarietà e sostegno al popolo iraniano, in particolare alle donne che stanno lottando per i loro diritti e la loro libertà", dice Lella Golfo, fondatrice e presidente della Fondazione Marisa Bellisario. 🔗 Leggi su Agi.it
