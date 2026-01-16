Un sit-in si è svolto oggi al Campidoglio di Roma, organizzato dalla Fondazione Bellisario, in collaborazione con Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice. Alla manifestazione, i partecipanti hanno espresso solidarietà alle donne e agli uomini iraniani, chiedendo il rispetto dei diritti umani, la fine della dittatura islamica e l’abolizione della pena di morte. L’evento ha evidenziato l’importanza di proteggere il diritto di protesta e di sostenere le libertà fondamentali.

AGI - "Proteggere il diritto di protestare", "No alla dittatura Islamica" e "No alla pena di morte": questi sono solamente alcuni degli striscioni tenuti in mano dai manifestanti presenti al sit-in organizzato questo pomeriggio a Roma, sulla scalinata del Campidoglio dalla Fondazione Bellisario che, insieme a Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice, si trova in piazza in "sostegno delle donne e degli e uomini iraniani. Per la loro battaglia di vita e libertà". "La Fondazione Marisa Bellisario è qui oggi per esprimere solidarietà e sostegno al popolo iraniano, in particolare alle donne che stanno lottando per i loro diritti e la loro libertà", dice Lella Golfo, fondatrice e presidente della Fondazione Marisa Bellisario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sit-in al Campidoglio per l'Iran: “No alla dittatura islamica, sì ai diritti delle donne iraniane”

Leggi anche: Sit-in al Campidoglio a Roma per l'Iran: “No alla dittatura islamica, sì ai diritti delle ...

Leggi anche: Roccella: dolorosa l’assenza delle femministe nella battaglia in difesa delle donne iraniane

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma, 16 gennaio: iniziativa di solidarietà per la popolazione iraniana; Dal centrosinistra (unito) ai radicali: le piazze in programma per l’Iran; La piazza di Amnesty a Roma per gli iraniani, presenti i leader del campo largo; Venerdì a Roma la piazza per l’Iran. Sabato la marcia dei Radicali.

Sit-in al Campidoglio a Roma per l'Iran: “No alla dittatura islamica, sì ai diritti delle ... - "Proteggere il diritto di protestare", "No alla dittatura Islamica" e "No alla pena di morte": questi sono solamente alcuni degli striscioni tenuti in mano dai manifestanti presenti al sit- msn.com